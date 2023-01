Gazzetta: "Zaniolo, il Milan si fa avanti". Oggi nuovi contatti

MilanNews.it

"Zaniolo, il Milan si fa avanti": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che i rossoneri ci stanno provando seriamente per l'attaccante in uscita dalla Roma e propongono un prestito con diritto di riscatto, formula che però non soddisfa i giallorossi che vogliono la cessione sicura. Oggi sono previsti nuovi contatti tra le parti.