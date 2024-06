Gazzetta - Zirkzee, le commissioni frenano il Milan. Ma i rossoneri restano avanti sulla concorrenza

I 15 milioni di commissioni voluti dagli agenti - oltre ai 40 di clausola rescissoria - complicano la trattativa Zirkzee-Milan. Per questo motivo, dopo un lungo silenzio, sembra essersi inserito con forza sull’olandese il Manchester United.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni gli uomini di mercato dei Red Devils hanno preso informazioni con l’entourage del giocatore. Per ora dunque, sottolinea la rosea, soltanto un interesse e nulla di più, ma l’attaccante del Bologna piace da tempo a Ten Hag e lo United già a febbraio aveva preso contatti con il giocatore. Il quotidiano sottolinea come il Milan resti comunque in vantaggio, favorito anche dalla volontà del giocatore di rimanere in Italia, ma le alte richieste degli agenti frenano una trattativa che sembrava ben indirizzata.