Gimenez impalpabile. Il CorSport: "Castro gol. Il vero Santi è quello del Bologna"

Ieri sera al Dall'Ara è andata in scena anche la sfida nella sfida tra i due Santiago: Castro per il Bologna e Gimenez per il Milan. Mentre il primo si è dato da fare correndo come un dannato dal primo all'80esimo minuto (momento della sua sostiuzione), il secondo è risultato essere piuttosto impalpabile nonostante il guizzo che ha portato all'assist per Leao in occasione del momentaneo vantaggio del Milan.

Da un attaccante pagato 32 milioni di euro ci si aspettava decisamente di più, ma tra i due Santiago quello che alla fine è risultato essere decisivo è stato proprio quello rossoblù. In merito a questo duello indiretto Il Corriere dello Sport ha questa mattina elogiato il 9 emiliano, titolando: "Castro gol. Il vero Santi è quello del Bologna".