Gimenez in difficoltà. Il CorSport: "Abraham e Jovic, i rincalzi di profitto"

Santiago Gimenez non timbra il cartellino da quasi due mesi. L'attaccante messicano sembra spaesato, confuso, complice anche un ambiente che di certo non lo starebbe aiutando. Sergio Conceiçao ci starebbe poi mettendo del suo, preferendogli non solo Tammy Abraham ma anche Luka Jovic, che fino a qualche mese fa sembrava un desaparecido.

C'è da dire, però, che questi due si starebbero mettendo in mostra, anche perché gli ultimi 4 gol del Milan portano proprio la loro firma. A questo punto è giusto che la scena se la prendano loro, soprattutto se il rendimento dovesse continuare ad essere questo, con Il Corriere dello Sport che questa mattina ha titolato "Abraham e Jovic, i rincalzi di profitto".