Goodbye Champions League. Il CorSport: "Milan out"

Dopo la sconfitta di Napoli se il Milan voleva sperare ancora nella Champions League doveva vincere contro la Fiorentina. Il risultato finale di San Siro recita 2 a 2, ma questa partita la poteva vincere sia l'una che l'altra squadra per le occasioni create nel corso del secondo tempo. Ma così non va, non va assolutamente, anche perché ancora una volta l'atteggiamento con il quale la formazione di Sergio Conceiçao è entrata in campo è stato inammissibile.

L'essere andati sotto di due gol dopo appena 10 minuti ha inevitabilmente condizionato la partita del Diavolo, bravo sì a recuperarla, ma molto meno a non vincerla per l'importanza della posta in palio. A fronte di questo, titola questa mattina Il Corriere dello Sport "Milan out", anche perché con il pareggio di ieri la Champions League non è più un sogno, ma un vero e proprio miraggio.