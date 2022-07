HLN - Milan e Bruges vogliono l'accordo per De Ketelaere entro domenica

MilanNews.it

Secondo quanto riporta la testata belga HLN, Milan e Bruges si sarebbero dati come scadenza della trattativa per Charles De Ketelaere la prossima domenica 31 luglio in modo tale che per l'inizio d'agosto il classe 2001 possa sapere quale sarà il suo futuro. Secondo il sito belga dall'incontro di ieri a Lugano, Maldini ha capito che i belgi non vogliono scendere sotto i 35 milioni.