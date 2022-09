I campioni dell'82 alla Gazzetta: "Milan-Napoli, bella lotta al top"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Sono intervenuti al Festival di Trento quattro dei campioni del mondo dell'82: Altobelli, Bergomi, Collovati e Causio. I quattro ex calciatori hanno parlato del campionato italiano alla Gazzetta dello Sport che ha intitolato così il pezzo dedicato alle loro opinioni: "Inter e Juve datevi una mossa. Milan-Napoli, bella lotta al top". In particolare Collovati, ex anche rossonero, ha dichiarato: "Spalletti in pole con le milanesi".