I conti non tornano: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi oggi in edicola

I conti non tornano. Così si potrebbe riassumere questo finale di stagione del Milan, non solo perché i rossoneri chiuderanno fuori da tutto e con la misera consolazione di una Supercoppa Italiana, ma anche perché la conseguenza è effettivamente un ammanco di diversi milioni a causa dell'esclusione dalla Champions e dall'Europa che porterà per la prima volta, da due anni a questa parte, a un esercizio in negativo del club. Questa mattina, tale è il tema centrale inerente ai rossoneri, nelle prime pagine dei principali quotidiani sportivi.

La Gazzetta dello Sport, a dire il vero, non parla del club rossonero per lasciare ampio spazio alla sfida scudetto di questa sera: Napoli contro Inter a distanza. Sul Corriere dello Sport, in taglio basso, si parla di una possibile cessione, necessaria proprio come conseguenza dei conti sballati a Casa Milan: "Un big ai saluti. Milan, Reijnders a casa di Pep".

Tuttosport affronta il tema del bilancio di petto e in taglio laterale recita: "Prime grane per Tare. Conti in rosso, il Milan vede nero". Nel sottotitolo si legge: "Verso il -25 dopo due anni di attivo: senza Champions, al nuovo Ds (firme tra oggi e lunedì) non basterà cedere Kalulu alla Juventus". Infine c'è il QS che si concentra invece sulla sfida di domani, l'ultima di campionato e della stagione: "Milan-Monza, la partita dei rimpianti". Il derby di Silvio Berlusconi non sarà tanto allegro quest'anno: "A San Siro le squadre del 'presidente' chiudono una stagione fallimentare".