I dubbi del Diavolo, Tuttosport: "Milan, è giallo Mateta"

In Serie A è tutto pronto per l'ultimo giorno di mercato, con la finestra invernale che chiuderà ufficialmente alle 20. Il Milan nelle ultime ore ha lavorato per portare in Italia Jean-Philippe Mateta, con l'attaccante del Crystal Palace che ha già effettuato le visite mediche a Londra. Serviranno però ulteriori test.

Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport: "Milan, è giallo Mateta". E ancora: "L'attaccante è un rebus, tra la frenata sul francese e l'emergenza per Bologna". Per il calciatore serviranno test approfonditi al ginocchio, intanto Max Allegri deve preparare la trasferta di Bologna con parecchie defezioni di formazione.