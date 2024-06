I giorni di Zirkzee, la Gazzetta: "L'Olanda lo chiama, silenzio tra club e agente"

vedi letture

Il nome di Joshua Zirkzee sta diventando un'abitudine da prima pagina per i giornali sportivi in questi giorni. L'attaccante olandese è il primo obiettivo per l'attacco del Milan e la sua trattativa sta tenendo banco. Il club rossonero ha l'intenzione di pagare la clausola da 40 milioni e ha anche l'accordo con il giocatore, che vorrebbe vestire rossonero. Manca ancora l'intesa con l'agente, come si sta raccontando da giorni: il nodo principale è relativo alle commissioni richieste. In tutto questo nella tarda serata di ieri è arrivata un'ulteriore novità che ha ravvivato ancora di più l'estate della punta olandese.

Scrive così la Gazzetta dello Sport questa mattina: "Rebus Zirkzee. L'Olanda chiama, silenzio tra club e agente". Con l'infortunio dell'attaccante dell'Ajax Brobbey, il Ct orange Koeman ha chiamato il centravanti del Bologna per i prossimi Europei che domani cominciano in Germania. Zirkzee si stava godendo da tempo le vacanze ed era addirittura in Florida al momento della convocazione. Intanto continuano le trattative sulle commissioni: Joorabchian chiede 15 milioni ma il Milan non cede. Secondo la rosea è una cifra che il club non pagherà, così come non saranno pagati 10 milioni o altri importi ritenuti eccessivi. Attualmente i dialoghi non sono interrotti ma sono in stand-by: il Milan aspetta che sia l'agente a venire incontro al club. Solo che adesso si aggiunge l'incognita dell'Europeo che potrebbe essere una vetrina importante per Joshua.