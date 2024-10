I problemi del Milan: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola

Il Milan è arrivato alla pausa Nazionali, ormai giunta al suo giro di boa, con una serie di problemi da risolvere, su più livelli. Tutte le componenti della società, dalla dirigenza ai giocatori passando per l'allenatore, devono farsi un esame di coscienza e cercare di capire cosa non va, provando a migliorarlo da domani (giorno che si riprenderà a lavorare a Milanello) in avanti. Oggi un paio di testate giornalistiche illustrano questi interrogativi rossoneri. Si riportano di seguito le prime pagine dei principali quotidiani sportivi, usciti oggi in edicola.

La Gazzetta dello Sport e Tuttosport non citano il Milan in apertura. Diversamente fa il Corriere dello Sport che in taglio laterale titola così su Paulo Fonseca: "Milan: allarme Fonseca". E poi si legge il motivo: "Media punti più passa degli ultimi dieci anni per Paulo". La critica del QS invece si concentra su Zlatan Ibrahimovic. Scrive in taglio basso il giornale: "Grandi proclami, risultati modesti. Tutti contro Ibra". Nel sottotitolo si rincara la dose: "Rendimento peggiore dell'ultimo decennio. E le critiche per il neo dirigente aumentano".