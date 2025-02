Ibra a Milanello, fiducia a Conceiçao. La Gazzetta: "Il Milan sta con Sergio"

Quella di ieri è stata una giornata importante a Milanello, perché Sergio Conceiçao ha parlato alla squadra per caricarla e spronarla in vista di un finale di stagione che si pronostica essere intenso. Senza Champions League le cose la prossima estate potrebbero nuovamente ribaltarsi, ma l'allenatore portoghese è certo che i suoi ragazzi possano centrare l'obiettivo quarto posto, perché le qualità ci sono, basta volerlo.

C'è anche da dire, però, che l'accesso all'Europa che conta non dipende più solo ed unicamente dal Milan, ma anche dall'andamento delle rivali in campionato. Ed è proprio su questo che Conciçeao ha voluto giocare, concentrando la propria squadra solo su se stessa. Ieri in quel di Milanello, in rappresentanza della dirigenza, c'erano il dt Moncada ed il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic, che a differenza del post partita contro il Feyenoord, questa volta non si sono intrattenuti a parlare con la squadra.

Hanno lasciato questo arduo compito a Conceiçao, al quale è stata ribadita la loro più totale fiducia. In merito a questo discorso La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Il Milan sta con Sergio".