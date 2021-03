Ibra si commuove, Tuttosport: "L’altra faccia del duro"

"L’altra faccia del duro". È il titolo che il quotidiano Tuttosport dedica a Ibrahimovic dopo la conferenza stampa di ieri in Svezia. La commozione di Zlatan per suo figlio, si legge a pagina 14: "Voleva che rimanessi a casa", ha dichiarato l’attaccante rossonero, prima di parlare della sua nuova vita calcistica: "Voglio giocare ancora tante partite con il Milan. Sono in Nazionale perché sono forte".