Il Bologna spera, il CorSport scrive: "Zirkzee manda segnali"

Nel futuro di Joshua Zirkzee, diviso al momento tra Milan e Premier League (con Manchester United e Arsenal principali interessate), potrebbe anche riaprirsi la possibilità di una terza via. Si tratta della strada che porterebbe a una clamorosa permanenza al Bologna. Il club emiliano ha le mani legate in merito, per via della clausola, e dunque può solo sperare che sia il calciatore a decidere di voler rimanere all'ombra dello stadio Renato Dall'Ara. E ci sono dei segnali mandati dal giocatore anche se il club non può aspettare e pensa a tutelarsi.

Questa mattina il Corriere dello Sport titola: "Zirkzee manda segnali ma il Bologna non aspetta". Nell'occhiello si legge: "L'olandese non ha ancora deciso di lasciare la squadra che lo ha portato in Champions. Comunque non diventerà un altro caso Motta. Sartori e Di Vaio su un nuovo attaccante". Nel sottotitolo viene specificata la ricerca dei felsinei: "L'Orange ritarda la scelta sul futuro, ora dice che aspetta gli Europei, domani chissà. E il club rossoblù insiste per avere subito Ioannidis".