Il commento della Gazzetta: "Prima fragile, poi forte. Le due anime de Milan in 90'"

Come accade ogni martedì, una volta conclusa definitivamente la giornata di Serie A (nel caso di ieri con i pareggi tra Fiorentina-Genoa e Atalanta-Verona) la Gazzetta dello Sport propone il pagellone del turno appena concluso, commentando aspetti positivi e negativi. Grande protagonista delle valutazioni odierne della rosea è il Milan che viene bacchettato sulle dita con un 5 in pagella dopo il pareggio in casa del Sassuolo in cui i rossoneri hanno subito tre gol dalla penultima in classifica. "Quanti sbalzi per un mistero poco gaudioso", scrive la Gazzetta riferendosi al mistero su quale sia il Milan reale.

Più in grande la rosea titola così: "Prima fragile, poi forte. Le due anime de Milan in 90'". Nel sottotitolo viene anche ampliato il tema proposto: "Contro il Sassuolo una prestazione emblematica dell'intera stagione. La squadra di Pioli ha grandi mezzi e, quando vuole, gioca bene, ma è troppo altalenante". Chi scrive si chiede questa mattina: "Quale è il vero Milan? Quello che va sotto per 2-0 o quello che poi risale e quasi vince? Forse c'entra un'incompiutezza interiore. Leao, con i suoi picchi su e giù all'interno della stessa gara, rappresenta al meglio questo Milan che avrebbe potuto molto, quasi tutto, scudetto incluso".