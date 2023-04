Il commento di Repubblica: "Benvenuti al centro-sud, Milano si scopre più debole"

In questa stagione, con il Napoli dominante e le romane in seconda e terza posizione, è cambiata la geografia del calcio italiano. Nel caso specifico del Milan, Condò sottolinea come i rossoneri dal mercato estivo - in cui hanno perso Kessie - sono riusciti solamente a trovare una gemma, peraltro ancora da sgrezzare, come Malick Thiaw. L'attacco oltre a Leao, Giroud e Diaz non esiste tanto che il Milan e l'Inter, ad eccezione del Chelsea, hanno i peggiori attacchi dei quarti di Champions (48 gol ciascuno).