Il consiglio del Milan per il tecnico, Tuttosport: "Furlani, Ibra, Moncada e Tare al lavoro"

Dopo aver ufficializzato il nuovo direttore sportivo, il Milan in questa settimana deve portarsi a casa anche una decisione per il nuovo allenatore in modo tale che la "settimana degli annunci" prevista da Giorgio Furlani, prima dell'ultima gara della stagione con il Monza, si realizzi secondo quanto preannunciato. La situazione non è però semplice perchè il Diavolo è partito in ritardo e la concorrenza forse mai come quest'anno è tanto feroce con tanti allenatori pronti a cambiare, così come tante squadre.

Tuttosport questa mattina si concentra sul gruppo di lavoro che al quarto piano di Casa Milan è al lavoro per prendere le decisioni: "Milan: il consiglio dei 4 per il nuovo allenatore". Nel sottotitolo viene spiegato meglio: "Furlani, Ibrahimovic, Moncada e Tare al lavoro per il tecnico". Sui nomi ricercati: "Italiano è complicato, tra le alternative ci sono Thiago Motta, Mancini e Farioli". Per Tare e gli altri del team ci sarà poi da gestire la rosa con Tuttosport che sottolinea la difficoltà dei rinnovi a partire da Theo e Maignan, continuando con Pulisic, e che rimarca come in presenza di un'offerta da 70 milioni del City, Reijnders sarà lasciato partire.