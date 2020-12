Il Corriere della Sera sul mercato del Milan: "Tutto su Simakan"

Il Milan vuole sfruttare il mercato di gennaio per completare il reparto arretrato. Come riporta il Corriere della Sera, il giocatore giusto potrebbe essere Simakan, 20enne difensore centrale dello Strasburgo, bravo in marcatura e nell’anticipo, all’occorrenza utilizzabile anche in fascia destra e con una stazza non indifferente (192 centimetri). Il francese è giovane e di talento, e risponde quindi a tutti i parametri della linea societaria: Il costo del cartellino si aggira sui 18 milioni.