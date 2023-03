Il Corriere della Sera sul sorteggio: "Italia approfittane"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Italia approfittane", questo il titolo scelto dal Corriere della Sera questa mattina per commentare il sorteggio di Champions League che, tutto sommato, per il movimento del calcio italiano è stato benevolo. Il derby italiano ci sarà ma non quello di Milano: i rossoneri sfideranno il Napoli e a pochi minuti di distanza dall'estrazione delle palline, Pioli e Spalletti hanno già cominciato a mandarsi i primi messaggi. Il tecnico rossonero ha detto: "L'Europa un'altra cosa". Spalletti di contro ha risposto: "Loro favoriti".