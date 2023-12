Il Corriere dello Sport: "Deserto Milan: resiste Tomori"

Il Milan si ritrova a giocare con il Frosinone, domani a San Siro, in una situazione molto complicata. Da un lato il periodo nerissimo con sole due vittorie nelle ultime otto partite e la sconfitta contro il Dortmund che ha complicato quasi definitivamente le chance di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Dall'altro i tantissimi infortuni che decimano la rosa di Stefano Pioli, costretto ad attingere a piene mani ormai dal settore giovanile per avere un numero sufficiente di giocatori.

Nello specifico oggi il Corriere dello Sport titola: "Deserto Milan: resiste Tomori". Al momento Fikayo Tomori è l'unico giocatore rimasto a disposizione nel ruolo di difensore centrale, della prima squadra. Kalulu e Pellegrino sono ormai out da tempo e ne avranno ancora per un po', a loro si è aggiunto Malick Thiaw con Simon Kjaer che non riesce a superare il suo problema muscolare. Per questo domani sarà il momento di Jan Carlo Simic, classe 2005 della Primavera di cui è leader e perno difensivo. Tomori, tra l'altro, è il giocatore più impiegato di tutta la rosa fino a questo punto della stagione.