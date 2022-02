Il Corriere dello Sport dopo il mercato: "Cambia tutto"

"Cambia tutto", titola il Corriere dello Sport in prima pagina dopo le mosse dei club italiani a gennaio. "Si è chiuso un mercato clamoroso", scrive il quotidiano romano, che poi aggiunge: "Sabato riparte un altro campionato. Vlahovic il super colpo con Zakaria per Allegri, Inzaghi più brillante con Gosens e Caicedo, Milan e Napoli guardano a giugno, Atalanta e Roma ok con Boga e Oliveira. Cabral-Piatek in viola per l’Europa".