C’è spazio anche per il club rossonero, o meglio, per il suo amministratore delegato sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport. "Elettroshock Gazidis", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge: "In pochi mesi ha fatto fuori Boban e Maldini, ma nel suo passato ci sono soltanto ruoli da numero due. E all’Arsenal non lo rimpiangono".