Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Grazie Italia"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina alla Nazionale azzurra. "Grazie Italia", titola il noto quotidiano romano, che poi aggiunge: "Nations League, la Spagna vince 2-1 a San Siro: perdiamo dopo 37 partite. Decisivi il rosso a Bonucci al 42esimo e la seconda rete di Ferran Torres. Nei minuti finali non basta il gol di Pellegrini. Per Gigio una serata da incubo tra i fischi rossoneri".