Il Corriere dello Sport sul Milan: "Un Diavolo mai visto"

L’edizione odierna del Corriere dello Sport pone l’accento sul cammino di Ibra e compagni in questo campionato. "Un Diavolo mai visto", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge: "Il successo in casa della Samp ha consolidato il primato del Milan in classifica: già in fuga scudetto. Per i rossoneri di Pioli 8 vittorie nelle prime 10 giornate di campionato. La squadra vola anche senza Ibra ed è tra le più giovani in Europa".