Il Corriere dello Sport sull’Italia: "Appesi a un filo"

Il Corriere dello Sport in edicola stamane dedica l’intera prima pagina alla nostra Nazionale dopo il risultato di ieri. "Appesi a un filo", titola il quotidiano romano, che poi aggiunge: "Lo 0-0 di Belfast condanna l’Italia agli spareggi: in Qatar va la Svizzera (4-0 ai bulgari). Regge il fortino dell’Irlanda del Nord, pochissime occasioni da gol per gli azzurri. Mancini non ci sta: "Sprecati due rigori nelle sfide decisive, ma a marzo andremo al Mondiale. E poi magari lo vinceremo". Portogallo, Svezia, Austria, Polonia e Russia possibili rivali".