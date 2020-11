Il Corriere dello Sport sulla Nazionale: "L’Italia che resiste"

Il Corriere dello Sport riserva ampio spazio in prima pagina alla Nazionale. "L’Italia che resiste", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale in taglio alto. "Nations League - si legge - con la Polonia ci giochiamo il primo posto nel girone. Ciro e il ct positivi: in campo i superstiti del Covid. Tra stop per i contagi e infortuni sono venti gli azzurri indisponibili. Gagliardini a casa dopo il tampone, Bonucci malconcio deve arrendersi, Immobile non vi sta e fa test privati".