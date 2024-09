Il Corriere dello Sport titola: "Fonseca ha ribaltato il Milan"

Com'è cambiato il vento a Milanello in una singola settimana. Sette giorni fa ci si avvicina al derby quasi con paura, oggi invece si cerca di osservare il futuro con fiducia anche se la consapevolezza è che il lavoro da fare sia comunque moltissimo. Questa mattina, però, il Corriere dello Sport si concentra su come i rossoneri hanno cambiato marcia negli ultimi sette giorni e nelle ultime due partite di campionato. Il titolo è di per sè esplicativo: "Fonseca ha ribaltato il Milan".

Nell'occhiello si legge su Fonseca: "Una settimana fa, alla vigilia della gara contro l'Inter, sembrava vicino il suo esonero: ora tutto è cambiato". Poi ancora nel sottotitolo: "Il derby vinto con merito, il bis con il Lecce: il portoghese diventa top. Il passaggio al 4-2-4 decisivo, obiettivo Champions". Per capire se veramente l'inizio di stagione turbolento è stato messo alle spalle, bisognerà aspettare la prestazione in Champions League contro il Bayer Leverkusen, test molto complicato ma sicuramente stimolante.