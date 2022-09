Il Corriere dello Sport titola: "Leao e Giroud, i diavoli"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola recita così su due dei protagonisti più in vista del Milan: "Leao e Giroud, i diavoli". Sono ancora loro, pure contro la Dinamo, a prendersi la scena, dopo Bologna, il Derby e in tante altre occasioni in questa ancor giovane stagione. Il portoghese non ha trovato il gol ma è come se lo avesse fatto: rigore procurato, assist a Saelemaekers e pericolo continuo per la difesa avversaria. Il bomber francese realizza il rigore che sblocca il match e apre i conti con la maglia rossonera in Champions.