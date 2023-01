Il Corriere dello Sport titola: "Pioli non cerca alibi: 'botta che fa male'"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport questa mattina ha riportato le parole pronunciate ieri sera da Stefano Pioli al termine della gara persa con l'Inter, valida per la Supercoppa Italiana, e ha titolato: "Pioli non cerca alibi: 'Botta che fa male'". Il tecnico rossonero non ha potuto far altro che constatare il momento assolutamente no dei suoi: "Non abbiamo fatto un primo tempo all'altezza di una partita del genere. Abbiamo provato a riaprirla con un buon inizio di secondo tempo, facendo poi troppo poco". Poi ha continuato: "È una sconfitta che ci fa molto male, ma la stagione è lì che ci aspetta e noi dobbiamo ritrovarci"