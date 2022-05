Il CorSera così sulla cessione: "RedBird ha piazzato il sorpasso"

MilanNews.it

Rimane caldissima in casa Milan la questione legata alla cessione del club, soprattutto dopo che hanno trovato conferma le voci dell'interessamento del fondo americano RedBird Capital che si è inserito nella trattativa tra Elliott e Investcorp, ormai non più esclusiva. Il Corriere della Sera, oggi in edicola, ha titolato così nelle pagine dedicate allo sport: "La partita doppia del Milan. RedBird ha piazzato il sorpasso". Già, perchè se domani sera il Milan è atteso a Verona per giocare contro l'Hellas l'ennesima partita più importante della stagione, sul fronte societario proprio RedBird avrebbe superato addirittura Investcorp nella corsa agli uffici di via Aldo Rossi. La motivazione principale sarebbe la garanzia di un pagamento più sicuro e convincente da parte degli americani per Elliott, a fronte di Investcorp che stava cercando di impostare un'offerta molto articolata tra investimenti propri e finanziamenti o prestiti.