Il CorSera elogia coraggio e scelte: "La vittoria di Fonseca"

vedi letture

Ancora una volta hanno vinto il coraggio e le scelte, perché alla fine quella di ieri è stata anche "La vittoria di Fonseca". Ad usare questo titolo importante questa mattina è stato Il Corriere della Sera, che nell'analisi della prestazione del Milan ci ha tenuto a puntualizzare come i cambi in corsa dell'allenatore portoghese abbiano influito positivamente sul risultato finale.

Sostituire Leao e Loftus-Cheek all'ora di gioco è alla fine stata la mossa giusto, visto che dal momento della loro uscita il Milan, che in superiorità numerica stava pareggiando, ha cambiato atteggiamento e marcia, vincendo nel segno dei due subentrati: Noah Okafor e Samuel Chukwueze. Guai però ad interpretare questi cambi come delle bocciature, anche perché come detto dallo stesso Fonseca nel post partita di ieri: "Serviva energia". Niente più.