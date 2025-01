Il CorSera eloquente: "Il nuovo Milan si mangia l'Inter"

vedi letture

Il Milan trionfa a Riyad. Serata davvero memorabile quella dell'Epifania per i rossoneri che vincono in rimonta contro l'Inter per 3-2 e conquistano il primo trofeo della stagione, il cinquantesimo della propria storia e in generale l'ottava Supercoppa in bacheca. Un'impresa resa ancora più clamorosa se si pensa che il nuovo allenatore del Diavolo, Sergio Conceicao, è arrivato a Milano sponda rossonera appena otto giorni fa e tra febbre, assenze e doppie sedute ha portato la squadra a cambiare totalmente la propria mentalità.

Il Corriere della Sera per raccontare la finalissima di ieri, sceglie un titolo eloquente: "Il nuovo Milan si mangia l'Inter". Sergio Conceicao sgambetta l'ex compagno Inzaghi che vinceva da tre edizioni consecutive: "Sotto di due gol i rossoneri rimontano e vincono 3-2. I nerazzurri non riescono a gestire il vantaggio, decisivo l'ingresso di Leao, grande partita di Hernandez". In generale una partita aperta e divertente: "Il secondo tempo è uno show: occasioni da una parte e dall'altra, decide Abraham".