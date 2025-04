Il CorSera in apertura: "Maignan, paura in campo per un colpo alla testa"

"Maignan, paura in campo per un colpo alla testa" scrive oggi il Corriere della Sera in prima pagina commentando il 4-0 dei rossoneri ma soprattutto quanto avvenuto in campo dopo un contrasto di gioco tra il portiere del Milan e il suo compagno di squadra Jimenez. Spavento a Udine per Maignan. Il portiere è rimasto a terra per un colpo alla testa. Attimi di panico in campo. Il capitano rossonero è stato ricoverato in ospedale ma gli esami hanno dato esito negativo.

Dopo la partita, Sergio Conceiçao, intervistato da Sky, ha parlato così delle condizioni di Maignan: "Due tre cose che ho visto mi hanno impressionato. La preoccupazione per due uomini che sono in difficoltà e ho sentito il pubblico applaudire: devo fare i complimenti ai tifosi dell'Udinese. Loro hanno fischiato il giocatore, ma poi, quando c'è qualcosa sull'uomo, lo hanno applaudito; è un gesto incredibile, che non ho mai visto in 40 anni di calcio. Complimenti a loro. Mike è in ospedale e farà i suoi esami. È stato un gesto molto bello".