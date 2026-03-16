Il CorSera: "Milan ko con la Lazio, ora l'Inter è a più otto"

Il CorSera: "Milan ko con la Lazio, ora l'Inter è a più otto"MilanNews.it
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Oggi alle 08:40Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Domenica amarissima per il Milan. I rossoneri perdono di misura allo stadio Olimpico contro la Lazio e vedono sfumare la possibilità di avvicinarsi all'Inter, ora con un vantaggio di 8 punti in classifica. Ko e tensione in casa rossonera. 

Ne parla anche l'edizione odierna del Corriere della Sera, che in taglio alto titola: "Milan ko con la Lazio, ora l'Inter è a più otto". I rossoneri non sfruttano una grandissima occasione e vedono allontanarsi il primo posto in classifica.