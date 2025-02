Il CorSera: "Milan, la crisi nera di presente e Futuro"

In merito al momento che sta attraversando il Milan Il Corriere della Sera ha questa mattina titolato: "La crisi nera di presente e Futuro". Si, perché non sembrerebbe andarne una buona quest'anno al club rossonero, che tra prima squadra ed U23 sta veramente navigando in acque tempestate.

Basti pensare che al momento il calciomercato invernale non ha portato i risultati sperati. Sì, perché i vari Santiago Gimenez e Joao Felix avrebbero dovuto permettere al reparto offensivo di compiere un importante salto di qualità, ma per il momento l'unico ad essere entrato nella parte è il messicano, che in 6 partite ha già messo a referto 3 gol ed un assist.

Per quanto riguarda l'U23, invece, nella giornata di ieri è arrivato l'esonero di Bonera e l'annuncio di Massimo Oddo, che cercherà con l'aiuto di Mauro Tassotti a far evitare la Serie D a questo disastrato (in termini di classifica) Milan Futuro.