Il CorSera recita: "Ultima chiamata per la Champions"

© foto di DANIELE MASCOLO

Ci siamo, mancano due giornate alla fine del campionato e sono ancora due i posti Champions League disponibili che verranno contesi tra le milanesi, l'Atalanta, la Roma e la Juventus. Il Corriere della Sera per questo motivo titola: "Ultima chiamata per la Champions: allunghi e sorpassi per due posti". Il weekend in corso sarà cruciale con due confronti diretti, a Torino tra Juve e Milan, e a Milano, tra Inter e Atalanta. Ai rossoneri basta una vittoria nelle ultime due o con Juve o con il Verona. Non è da sottovalutare anche quanto possa cambiare tra il piazzarsi secondo e quarto: ballano 10 milioni di euro di premi.