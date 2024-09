Il CorSera ricostruisce: "Di Canio attacca, Leao risponde: è bufera social"

Rafael Leao continua a far parlare di sè extra-campo, questa volta per uno scontro a distanza con l'ex giocatore della Lazio ma anche del Milan Paolo Di Canio: l'opinionista di Sky Sport durante il programma del Club di domenica sera aveva attaccato duramente sia il numero 10 portoghese che Theo Hernandez per l'atteggiamento nei confronti di mister e squadra durante il cooling break dell'Olimpico. Le parole di Di Canio: "Qui stiamo parlando di cose serie, questa è una vergogna secondo me. Non sei alla squadra del dopo lavoro, che sei lì e ti pago il campo e puoi fare quello che vuoi, qui sei al Milan. Stiamo parlando di Theo e Leao, uno fa spesso il capitano pure, ma che state facendo? I compagni di squadra si saranno sentiti declassati dal loro atteggiamento".

Ieri sul suo profilo X il numero 10 del Milan ha risposto pubblicando semplicemente una foto di Di Canio nella sua esultanza con il braccio alzato, ai tempi della Lazio, che fece scalpore e che gli costò una lunga squalifica. Il Corriere della Sera riprende la vicenda e titola: "Di Canio attacca, Leao risponde: è bufera social". Il sottotitolo: "Rafa reagisce postando una foto del commentatore mentre fa il saluto romano". Il messaggio veicolato da Leao è denunciare il pulpito dal quale è venuta la predica nei suo confronti.