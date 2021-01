Il CorSera su Milan e Inter: "Devono riprendersi dopo i ko"

Il Corriere della Sera apre la sua edizione odierna riferendosi alle milanesi: "Devono riprendersi dopo i k.o.". Al Milan e l'Inter, in vetta alla classifica, servirà adesso una bella scossa, infatti, dopo le sconfitte subite in occasione dell'ultima giornata di campionato, rispettivamente contro Juventus e Sampdoria. Il tutto, cercando di far fronte anche alle emergenze relative agli infortuni occorsi ultimamente sia da una parte che dall'altra.