Il CorSera su Milan e Juventus: "Tutto in una notte"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Corriere della Sera titola così questa mattina sugli impegni in Champions League di questa sera di Milan e Juventus: "Tutto in una notte". I rossoneri saranno impegnati a Zagabria contro la Dinamo, mentre i bianconeri giocheranno a Lisbona in casa del Benfica. Entrambe le squadre non possono permettersi passi falsi e una bisogno di una vittoria per tenere vivo il sogno di qualificarsi agli ottavi.