Il CorSera sul derby di Coppa Italia: "Eriksen doma il Milan in 10"

Questo il titolo odierno del Corriere della Sera sul derby di ieri: "Eriksen doma il Milan in 10". A conquistare il pass per le semifinali di Coppa Italia è l'Inter che rimonta i rossoneri in 10 (espulso Ibrahimovic per doppia ammonizione) grazie alle reti di Lukaku su rigore e del danese su punizione. Partita molto nervosa a causa di una dura lite a fine primo tempo tra il belga e lo svedese.