Il CorSera sul mercato: "Zaniolo strizza l'occhio al Milan"

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Il Corriere della Sera oggi in edicola dedica un piccolo spazio anche ai movimenti di mercato che animano la squadra Campione d'Italia. Nel titolo si legge: "Zaniolo strizza l'occhio al Milan". In particolare, secondo il quotidiano generalista, ha destato l'attenzione la storia di auguri che Nicolò Zaniolo ha dedicato a Rafael Leao per il suo compleanno nella giornata di ieri. Un semplice indizio social che non dice molto anche perché le richieste dello Roma per il giocatore potrebbero arrivare anche fino ai 60 milioni, cifra molto difficile da soddisfare.