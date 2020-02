"No Ibra, no party": titola così questa mattina il Corriere della Sera per commentare il pari di ieri del Milan contro il Verona. A San Siro, si è sentita parecchio l'assenza di Ibrahimovic, con i rossoneri che non sono andati oltre all'1-1. Si tratta di un'occasione persa dai ragazzi di Pioli per avvicinarsi alla zona Champions.