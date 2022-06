Il CorSera sulla cessione del Milan: "Cardinale elogia Maldini, ma la vendita va in tribunale"

MilanNews.it

"Cardinale elogia Maldini, ma la vendita va in tribunale": titola così il Corriere della Sera nella sue pagine dedicate al Milan. Le parole di Cardinale al Financial Times non sono passate inosservate: grandi complimenti a Maldini, a lasciar intendere di un rinnovo scontato. La cessione del club, però, andrà in tribunale: Cerchione si è dimesso dal Cda rossonero e intenterà una causa civile a Lussemburgo.