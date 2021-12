Il CorSera sulla Champions: "Milan e Inter, assalto all'Europa"

Il Corriere della Sera al suo interno dedica uno spazio a Milan e Inter nell'edizione odierna. I rossoneri si preparano a vivere una notte da 15 milioni di euro contro il Liverpool nella quale c'è in gioco il passaggio del turno in Champions League. I nerazzurri cercano il colpo al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid per sentirsi una grande del calcio europeo.