Il CorSera titola: "Donnarumma un tesoro da blindare"

"Donnarumma un tesoro da blindare": titola così questa mattina il Corriere della Sera che prima mette in risalto i meriti di Gigio sul primo posto in classifica del Milan e poi spiega che ora serve un’accelerata per il rinnovo del suo contratto che è scadrà il prossimo 30 giugno. I rossoneri devono trovare un fretta un accordo per il prolungamento con l'agente del portiere perchè non possono permettersi di lasciarsi sfuggire un talento del genere.