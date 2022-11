Il CorSera titola dopo il 2-1 alla Fiorentina: "Milan col fiatone"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

All'indomani della vittoria del Diavolo per 2-1 contro la Fiorentina, il Corriere della Sera titola così: "Milan col fiatone". I rossoneri portano a casa tre punti d'oro grazie ad un autogol di Milenkovic nel recupero del secondo tempo (nel primo tempo Barak aveva risposto alla rete iniziale di Leao). Con questo successo la squadra di Pioli resta in scia del Napoli a -8, ma per tentare la rimonta servirà un'altra squadra dopo la sosta per il Mondiale.