L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così questa mattina: "Il Milan chiude per Tonali". Massimo Cellino, presidente del Brescia, si è convinto ed ha raggiunto l'accordo per la cessione ai rossoneri di Sandro Tonali, il quale nelle prssime ore firmerà un contratto di cinque anni con il club di via Aldo Rossi.