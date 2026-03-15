Il CorSera titola: "Il Milan ora ci crede. Max predica calma"
MilanNews.it
In vista della impegno di questa sera contro la Lazio, il Corriere della Sera titola così stamattina: "Il Milan ora ci crede. Max predica calma". Con il pareggio di ieri dell'Inter contro l'Atalanta, i rossoneri hanno la grande occasione, battendo i biancocelesti all'Olimpico di Roma, di avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica, arrivando fino a -5.
Max Allegri continua però a predicare calma e si preoccupa più di chi sta dietro rispetto a chi c'è davanti: "C’è un solo modo per riaprire il campionato, loro devono perdere le partite e noi dobbiamo vincerle. Dobbiamo fare la corsa su noi stessi, per entrare nei primi quattro posti servono altre cinque vittorie: con 75 punti diventa quasi matematico visti gli scontri diretti".
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
4 Lecce, attimi di panico per Banda che si accascia a terra ma Di Francesco rassicura: “Fortunatamente sta bene”
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Occasione -5: Milan, che fai? Contro la Lazio non si può sbagliare. Allegri si affida ancora a Leao e Pulisic
Franco OrdineSenza Rabiot guai in vista. La differenza tra fischi e cori. Il petto è di Doveri non di Ricci
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com