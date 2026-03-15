Il CorSera titola: "Il Milan ora ci crede. Max predica calma"

Il CorSera titola: "Il Milan ora ci crede. Max predica calma"MilanNews.it
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Oggi alle 08:36Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

In vista della impegno di questa sera contro la Lazio, il Corriere della Sera titola così stamattina: "Il Milan ora ci crede. Max predica calma". Con il pareggio di ieri dell'Inter contro l'Atalanta, i rossoneri hanno la grande occasione, battendo i biancocelesti all'Olimpico di Roma, di avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica, arrivando fino a -5. 

Max Allegri continua però a predicare calma e si preoccupa più di chi sta dietro rispetto a chi c'è davanti: "C’è un solo modo per riaprire il campionato, loro devono perdere le partite e noi dobbiamo vincerle. Dobbiamo fare la corsa su noi stessi, per entrare nei primi quattro posti servono altre cinque vittorie: con 75 punti diventa quasi matematico visti gli scontri diretti".