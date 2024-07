Il CorSera titola: "Il Milan sferra l'affondo per Fofana"

Questa mattina, nel trafiletto dedicato al calciomercato proposto quotidianamente dal Corriere della Sera, si parla di Milan con i rossoneri che vengono messi in primo piano e nel titolo. In primo luogo viene dato risalto alla vittoria in amichevole contro il Manchester City e successivamente viene riportata una nuova indiscrezione nella lunga trattativa per Youssouf Fofana, mediano difensivo che gioca nel Monaco e che i rossoneri inseguono praticamente da prima che si aprissero le ostilità del mercato.

Il CorSera scrive così: "Il Milan sorprende il City e sferra l'affondo per Fofana". Poi nel sottotitolo la conseguenza peggiore del primo test americano della tournée: "Ma Fonseca perde Florenzi: lesione al menisco". Rimanendo in tema mercato, il Milan ha offerto 17 milioni al Monaco per Fofana, giocatore che tra un anno sarà libero di svincolarsi a fine contratto. Il West Ham però si è fatto avanti con una proposta da 35 milioni e ai rossoneri forse non potrà bastare la parola del giocatore che vuole Milanello e ha già l'accordo per un quinquennale a 2.5 milioni più bonus.