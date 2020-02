"Illusione Milan. Scalata Inter": titola così questa mattina il Corriere della Sera per commentare il derby di ieri sera vinto dai nerazzurri per 4-2. Rossoneri in vantaggio di due gol all'intervallo, ma poi arriva la rimonta della squadra di Conte che nelle ripresa segna quattro reti e con questo successo raggiunge la Juventus in vetta alla classifica.